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Суд разрешил заочное расследование дела Андрея Клюева

Новости » Политика    02.04.2019 - 10:31
Суд разрешил заочное расследование дела Андрея Клюева
Фото: Андрей Клюев (ARD)

Бывший высокопоставленный чиновник из окружения Януковича подозревается в завладении государственным имуществом

Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре проводить специальное досудебное расследование в отношении бывшего первого вице-премьер-министра Украины Андрея Клюева. Об этом говорится в постановлении суда от 22 марта 2019 года.

Как отмечается в решении суда, Клюев подозревается в завладении в период мая 2010 года - апреля 2011 года чужим (государственным) имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах.

По данным следствия Клюев завладел государственными средствами в пользу предприятий, где имел существенную долю. В частности, ОАО "Завод полупроводников" получил на сумму 170 млн грн, АО "ПКП "Металлист" - 3,28 млн грн , ООО "Рекуперация свинца" - 22 млн грн

В решении суда отмечается, что по информации СБУ, в настоящее время Клюев живет в Московской области Российской Федерации.

Как сообщало РБК-Украина, в 20105 году. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) начала новое уголовное производство против бывшего первого вице-премьер-министра Украины Андрея Клюева по факту присвоения государственных средств в особо крупных размерах.

Напомним, в 2019 году Европейский союз исключил экс-главу администрации президента и бывшего вице-премьера Андрея Клюева из санкционного списка, в котором фигурируют бывший президент Виктор Янукович и его окружение.

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