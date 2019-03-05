У ГПУ прокоментували зняття санкцій з Клюєва

Фото: Андрій Клюєв (partyofregions.com.ua)

Правоохоронні органи України продовжують розслідування щодо Клюєва

Речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко прокоментував рішення Європейського союзу про зняття санкцій з колишнього глави адміністрації президента при Вікторі Януковичі Андрія Клюєва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення, опубліковане в Facebook.

Він зазначив, що сьогодні в Офіційному журналі ЄС опубліковано рішення Ради ЄС від 4 березня 2019 року про продовження на рік (до 6 березня 2020 року) санкцій проти колишніх українських чиновників, причетних до присвоєння і розтрати державних коштів.

Повідомляється, що вказаному рішенню передувало тривале співробітництво між Генеральною прокуратурою України і компетентними органами Європейського союзу. Зокрема, українська сторона надала вичерпну інформацію про стан кримінального переслідування екс-чиновників і дотримання їх права на захист.

Надані ГПУ матеріали стали правовою основою для чергового продовження санкцій, заявив Лисенко.

Речник ГПУ зазначив, що зараз досудове розслідування по багатьом кримінальним справам щодо осіб, проти яких запровадили санкції, знаходиться на завершальній стадії. За деякими - слідство завершено, матеріали виробництв відкриті для ознайомлення стороні захисту і потерпілим. Після напрямки обвинувальних актів до суду Генеральна прокуратура України наполягатиме на засудженні зазначених осіб та конфіскації заарештованих активів.

Санкції Європейського союзу продовжують діяти стосовно 12 осіб з 2014 року. В цьому році з санкційного списку виключили Андрія Клюєва. Однак, незважаючи на зняття санкцій ЄС, правоохоронні органи України продовжують розслідування у кримінальному провадженні щодо Клюєва.

Нагадаємо, Європейський союз виключив екс-главу адміністрації президента Андрія Клюєва з санкційного списку, в якому фігурують колишній президент Віктор Янукович і його оточення.

У грудні 2018 року Європейський суд анулював санкції проти колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Суд також зобов'язав Брюссель відшкодувати судові витрати адвокатам Азарова.