Суд розблокував конкурс на голову Державної митної служби

Фото: Державна фіскальна служба (sfs.gov.ua)

Конкурс був заблокований більше двох місяців

Шостий апеляційний адміністративний суд відновила дію розпорядження Кабінету міністрів про проведення конкурсу на посаду голови Державної митної служби. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

За даними прес-служби, підставою такого рішення стало недоведення позивачами наявності підстав для його призупинення.

"Перепони для продовження відбору кандидата на посаду голови Державної митної служби усунено. Наступний крок - Національне агентство України з питань державної служби має зібратися і ухвалити рішення про подальший перебіг процедури", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку березня уряд схвалив запуск розподілу Державної фіскальної служби на Державну митну службу і Державну податкову служу. За результатами конкурсу головою Державної податкової служби було призначено Сергія Верланова.

Як повідомляло РБК-Україна, 17 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив дію розпорядження Кабінету міністрів про оголошення конкурсу на посаду голови Державної митної служби. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав зазначене рішення суду корупційною змовою.