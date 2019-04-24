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Конкурс на голову Митниці призупинено

Новини » Політика    24.04.2019 - 01:49
Конкурс на голову Митниці призупинено
Фото: Міжрегіональна митниця ДФС (facebook.com/Податкова міліція)

Комісія держслужби частково виконала ухвалу Окружного суду Києва

Комісія вищого корпусу державної служби призупинила проведення конкурсу на зайняття вакантної посади голови Державної митної служби, частково виконавши ухвалу Окружного адміністративного суду Києва від 17 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті Мінфіну.

"Зважаючи на ст. 11 Закону України "Про державну службу", Комісія вищого корпусу державної служби вповноважена лише частково виконати ухвалу Окружного адміністративного суду м. Києва від 17 квітня", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні пояснюють, що відповідно до ч.5 ст. 23 закону про держслужбу, строк подання документів на конкурс може становити не менше 15 і не більше 30 календарних днів з дня отримання інформації про проведення конкурсу, а результати конкурсу оприлюднюються на пізніше 45 календарних днів з цієї ж дати.

Тобто у разі призупинення дій з проведення конкурсу та після ухвалення рішення про його відновлення відповідні процедури мають бути проведені з урахуванням граничного терміну.

"Станом на 17.04, коли була прийнята ухвала суду, пройшло 28 днів з дати оголошення конкурсу. Тобто коли буде прийняте рішення щодо поновлення конкурсу, відлік почнеться з 29 дня", - йдеться в повідомленні.

Крім того підкреслюється, що усі результати попередніх етапів відбору, в тому числі, визначення фіналістів, залишаються в силі.

Водночас у Мінфіні зазначили, що конкурс на голову Державної податкової служби відбувається за встановленим графіком.

Нагадаємо, 17 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив дію розпорядження Кабінету міністрів про оголошення конкурсу на посаду голови Державної митної служби.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав зазначене рішення суду корупційною змовою.

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