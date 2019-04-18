Гройсман назвав змовою ситуацію з конкурсом на голову Митниці

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Конкурс на голову Митниці, на думку Гройсман, блокує контрабандне лобі

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає зупинку конкурсу на главу Митної служби корупційною змовою. Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів.

На його переконання, Окружний адмінсуд Києва прийняв рішення про припинення конкурсу в результаті корупційної змови. Він також припустив, що це сталося через наміри провести прозорий конкурс.

"Вже є кандидати, кілька з них мають хорошу репутацію. І коли контрабандне лобі побачило, що їх не влаштовує, вони пішли прикриватися рішенням суду ", - заявив Гройсман.

Він також закликав нардепа Андрія Антонищака, який подав у суд, відкликати свій позов.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України наприкінці березня оголосив конкурс на голів податкової та митної служб, які утворюються в рамках реформи Фіскальної служби.

На посаду голови Митниці претендують проректор з навчальної роботи Університету митної справи і фінансів Євген Гармаш, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов та голова громадської організації "Центр розвитку цифрової економіки" Андрій Саварец.