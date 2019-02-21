Суд розгляне клопотання про продовження досудового розслідування по справі Мангера

Мангера, Левіна, Павловського і Торбіна підозрюють у вбивстві Гандзюк

В пятницу, 22 февраля, Шевченковский районный суд Киева рассмотрит ходатайство о продлении срока досудебного расследования по делу об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу суду.

Судебное заседание состоится 22 февраля в 11 часов дня. Сообщается, что суд рассмотрит ходатайство о продлении срока досудебного расследования по подозрению Мангера В.М., Левина А.А., Павловского И.В., Торбина С.В в совершении "уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины, по подозрению Грабчука М.В., Васяновича В.А., Вишневского В.В., Горбунова В.А. в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15 (покушение на преступление), п.п.4, 12 ч.2 ст.115 УК Украины, а также по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15, п.11 ч.2 ст.115, ч.2 ст.258 (террористический акт) УК Украины".

Напомним, в Службе безопасности Украины заявили, что глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, дважды отказался давать показания.

Генпрокуратура 19 февраля подала апелляцию на решение суда об избрании меры пресечения председателю Херсонской областной рады Владиславу Мангеру. Судебное заседание назначено на 21 февраля.

РБК-Украина писало, что 15 февраля за Мангера внесли залог в размере почти 2,5 млн гривен. После этого он вышел из СИЗО и заявил, что будет сотрудничать со следствием.