Мангер готовий свідчити перед поліцією та ГБР, - адвокат

Фото: Владислав Мангер (РБК-Украина)

Мангер вважає, що СБУ може викривити його свідчення

Підозрюваний в організації вбивства радниці міськголови Херсона Катерини Гандзюк голова Херсонської облради Владислав Мангер готовий свідчити Національній поліції та Державному бюро розслідувань. Як інформує РБК-Україна, про це в коментарі "Громадському" сказав адвокат Мангера Олександр Шадрін.

При цьому підозрюваний відмовився давати свідчення слідчому Служби безпеки України - 15 та 20 лютого. Причиною Мангер назвав можливість викривлення свідчень з боку СБУ. Зокрема, у Службі працює генерал Данил Доценко, якого Мангер на судовому засіданні 13 лютого звинуватив у організації нападу на Гандзюк.

"Коли особа (Мангер, - ред.) прямо вказує на посадову особу СБУ і сама Служба безпеки (проводить допит, - ред.), то знову є ризик, що покази будуть викривлені", - зазначив адвокат Шадрін.

Також він висловив сподівання, що справу Мангера передадуть у підслідність Нацполіції або ДБР.

Нагадаємо, в Службі безпеки України заявили, що глава Херсонської облради Владислав Мангер двічі відмовився давати свідчення.

Додамо, генпрокуратура 19 лютого подала апеляцію на рішення суду про обрання запобіжного заходу голові Херсонської обласної ради Владислава Мангера. Судове засідання призначено на 21 лютого.