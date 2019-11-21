В САП повідомили подробиці підозри Садовому

Фото: Андрій Садовий (РБК-Україна)

Садовий та інші чиновники підозрюються у махінаціях з землею на суму понад 90 млн гривень

У четвер, 21 листопада, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру чиновникам Львівської міської ради за земельні схеми, серед яких мер Андрій Садовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.

Повідомляється, що зловживання чиновників під час операцій з землею на території Рясне-Руської Львівської області, завдали шкоди громадянам і державі на суму 93,5 млн гривень.

Як повідомляється, у 2015 році до силовиків звернулися понад 60 громадян з заявами про незаконне відчуження землі.

"В ході розслідування цих фактів було встановлено і підтверджено висновками експертів і фахівців, дійсно понад 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міської ради в порушення вимог чинного законодавства без проведення аукціону за заниженою вартістю, як землі промисловості", - йдеться в повідомленні

Також повідомляється, що ця ділянка взагалі не належала Львівській територіальній громаді, а фактично використовувалась як городи й перебувала у власності сільської ради Рясне-Руської.

Чиновники підозрюються в скоєнні злочину за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, тобто організація зловживання та зловживання владою або службовим становищем.

"Відразу після вручення підозр, прокурорами САП вручено клопотання про обрання зазначеним особам запобіжного заходу", - додали в прес-службі відомства.

Нагадаємо, раніше міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що прокурори САП вручили йому підозра за зловживання владою в земельних питаннях. Він заявив, що влада міста залучили інвесторів, які заплатили 54 млн гривень.

Раніше РБК-Україна писало, що антикорупційні органи оголосили підозра колишньої глави Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак.