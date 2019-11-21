ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В САП повідомили подробиці підозри Садовому

Новини » Надзвичайні події     21.11.2019 - 14:51
В САП повідомили подробиці підозри Садовому
Фото: Андрій Садовий (РБК-Україна)

Садовий та інші чиновники підозрюються у махінаціях з землею на суму понад 90 млн гривень

У четвер, 21 листопада, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру чиновникам Львівської міської ради за земельні схеми, серед яких мер Андрій Садовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.

Повідомляється, що зловживання чиновників під час операцій з землею на території Рясне-Руської Львівської області, завдали шкоди громадянам і державі на суму 93,5 млн гривень.

Як повідомляється, у 2015 році до силовиків звернулися понад 60 громадян з заявами про незаконне відчуження землі.

"В ході розслідування цих фактів було встановлено і підтверджено висновками експертів і фахівців, дійсно понад 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міської ради в порушення вимог чинного законодавства без проведення аукціону за заниженою вартістю, як землі промисловості", - йдеться в повідомленні

Також повідомляється, що ця ділянка взагалі не належала Львівській територіальній громаді, а фактично використовувалась як городи й перебувала у власності сільської ради Рясне-Руської.

Чиновники підозрюються в скоєнні злочину за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, тобто організація зловживання та зловживання владою або службовим становищем.

"Відразу після вручення підозр, прокурорами САП вручено клопотання про обрання зазначеним особам запобіжного заходу", - додали в прес-службі відомства.

В САП повідомили подробиці підозри Садовому

Нагадаємо, раніше міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що прокурори САП вручили йому підозра за зловживання владою в земельних питаннях. Він заявив, що влада міста залучили інвесторів, які заплатили 54 млн гривень.

Раніше РБК-Україна писало, що антикорупційні органи оголосили підозра колишньої глави Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак.

Суд почав розгляд доказів у справі екс-директора "Укртелефільму" Справу екс-голови Запорізької ОДА направили до ВАКС
Новини України САП
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся