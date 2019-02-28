Суд намагається з'ясувати місцезнаходження Мангера

Сторона обвинувачення висловилася за відкладення розгляду справи
В Киевском апелляционном суде сегодня, 28 февраля, судьи пытаются выяснить, почему председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк, не появился для участия в заседании по рассмотрению апелляционных жалоб. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.
В зале суда присутствовали около 20 активистов и представители средств массовой информации.
На судебном заседании присутствовали защитники Владислава Мангера и представители стороны обвинения.
По словам судьи, в канцелярию поступило ходатайство от адвоката Ильченко, адвоката Константина Глобы и адвоката Александра Шадрина.
Шадрин также направил ходатайство в канцелярию суда о принятии мер безопасности в отношении Виктора Гандзюк, ссылаясь на то, что "МВД не может обеспечить всех участников процесса".
Также ходатайство о переносе заседания предоставил сам Владислав Мангер, ссылаясь на то, что он находиться в Шевченковском суде Киева.
Сторона обвинения высказалась за перенос рассмотрения дела.
Прокурор Виктория Калита заявила, что стороны были проинформированы о дате рассмотрения апелляционных жалоб.
"Насколько мне известно, что рассмотрение в Шевченковском суде было закончено примерно в три часа. Я считаю, что надо, во-первых, выяснить, где находится Мангер. И потому объявить перерыв в судебном заседании, а не отложить его", - сказала она.
Ранее РБК-Украина писало, что в Шевченковском районном суде г. Киева сегодня, 28 февраля, перенесли судебное заседание по рассмотрению ходатайства о продлении срока действия обязательств, возложенных Владислава Мангера на 1 марта 2019.
Накануне в Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство о продлении срока действия обязательств, возложенных на Мангера.
Напомним, генпрокуратура 19 февраля подала апелляцию на решение суда об избрании меры пресечения Мангеру.