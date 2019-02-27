До суду надійшло клопотання про продовження обов'язків Мангера

Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Судове засідання призначено на 28 лютого

В Шевченківський районний суд Києва надійшло клопотання про продовження строку дії обов'язків, покладених на Владислава Мангера. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Повідомляється, що на розгляд у Шевченківський районний суд Києва надійшло клопотання про продовження строку дії обов'язків, покладених на Мангера підозрюваного у скоєнні злочину передбаченого ст. 27 ("Види співучасті"), п. п. 4, 6, 11, 12 ст.115 ("Умисне вбивство") Кримінального кодексу України.

Судове засідання призначено на 28 лютого 2019 року о 14:00 в приміщенні Шевченківського районного суду Києва за адресою: міста Київ, Дегтярівська, 31-А (зал судових засідань №1).

Нагадаємо, генпрокуратура 19 лютого подала апеляцію на рішення суду про обрання запобіжного заходу голові Херсонської обласної ради Владислава Мангера.

РБК-Україна писало, що 15 лютого за Мангера внесли заставу в розмірі майже 2,5 млн гривень. Після цього він вийшов з СІЗО і заявив, що буде співпрацювати зі слідством.

11 лютого Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. За версією слідства, він причетний до замовного вбивства з особливою жорстокістю.