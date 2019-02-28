Суд по Мангеру перенесли на 1 березня

Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Стороною захисту у судовому засіданні було заявлено відвід слідчому судді

У Шевченківському районному суді м. Києва сьогодні, 28 лютого, перенесли судове засідання з розгляду клопотання про продовження строку дії обов'язків, покладених на голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства радниці міськголови Херсона Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду на сторінці у Facebook.

Як зазначається, під час судового засідання судом було оголошено заяву сторони обвинувачення про відкладення розгляду клопотання у зв'язку з участю в інших процесуальних діях. Зазначене клопотання судом задоволено.

"Водночас стороною захисту у судовому засіданні було заявлено відвід слідчому судді. За результатами автоматизованого розподілу вказану заяву передано на розгляд іншому судді", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що судове засідання перенесли на 09:00 1 березня.

Раніше РБК-Україна писало, що В Шевченківський районний суд Києва надійшло клопотання про продовження строку дії обов'язків, покладених на Владислава Мангера.

Нагадаємо, генпрокуратура 19 лютого подала апеляцію на рішення суду про обрання запобіжного заходу голові Херсонської обласної ради Владислава Мангера.

РБК-Україна писало, що 15 лютого за Мангера внесли заставу в розмірі майже 2,5 млн гривень. Після цього він вийшов з СІЗО і заявив, що буде співпрацювати зі слідством.