Суд продлил Гринкевичу меру пресечения

Суд продлил меру пресечения львовскому предпринимателю Игорю Гринкевичу, фигуранту дела о поставках Министерству обороны одежды некачественной одежды и белья для Вооруженных сил Украины, в виде нахождения под стражей еще на один месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

По словам советницы по коммуникациям Государственного бюро расследований (ДБР) Татьяны Сапьян, мероприятие было продлено до 29 марта.

Уточняется, что соответствующее решение судьи приняли еще 23 февраля, через день после отклонения Киевским апелляционным судом жалобы защиты фигуранта на решение столичного Печерского райсуда о мере пресечения для предпринимателя - о содержании под стражей с возможностью внесения 429 тысяч гривен залога.

Что известно о деле Гринкевича

Напомним, в конце декабря прошлого года Государственное бюро расследований (ГБР) задержало одного из крупнейших поставщиков Минобороны, который хотел дать взятку. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче.

В частности, он обвиняется в том, что предлагал 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР, чтобы вернуть имущество.

ГБР возбудило несколько уголовных производств по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на 1,5 млрд гривен.

Также правоохранители проверяют причастность бывших должностных лиц МОУ к сделкам, связанным с компаниями Игоря Гринкевича.

Ранее сообщалось, что 17 января Гринкевичу, его сыну Роману и еще трем руководителям подконтрольных компаний объявили подозрения. Трем фигурантам дела избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог.

12 февраля стало известно, что Государственное бюро расследования арестовало имущество семьи львовского бизнесмена Игоря Гринкевича.

Детальнее о деле и семье Гринкевичей - читайте в материале РБК-Украина.