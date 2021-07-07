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Суд продовжив терміни розслідування у справі Медведчука

Автор: Олег Черниш

Суд продовжив розслідування справи щодо народного депутата Віктора Медведчука на пів року. У травні політику і його соратнику по партії Тарасу Козаку оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар офісу генпрокурора.

"Терміни досудового розслідування справи Медведчука продовжені судом до 6 місяців - до 11 листопада 2021 року", - повідомили виданню в офісі генпрокурора.

Нагадаємо, 13 травня суд обрав Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового арешту. Як повідомили РБК-Україна в офісі генпрокурора, наступного дня політику одягли електронний браслет.

Подробиці про розслідування проти одного з лідерів ОПЗЖ і введені проти нього санкції, читайте в матеріалі РБК-Україна "Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі".

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