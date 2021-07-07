Суд продлил сроки расследования по делу Медведчука

Суд продлил расследование дела в отношении народного депутата Виктора Медведчука на полгода. В мае политику и его соратнику по партии Тарасу Козаку объявили подозрение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Офиса генпрокурора.
"Сроки досудебного расследования дела Медведчука продолжены судом до 6 месяцев - до 11 ноября 2021 года", - сообщили изданию в Офисе генпрокурора.
Напомним, 13 мая суд избрал Виктору Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного ареста. Как сообщили РБК-Украина в Офисе генпрокурора, на следующий день политику одели электронный браслет.
Подробности о расследовании против одного из лидеров ОПЗЖ и введенных против него санкциях, читайте в материале РБК-Украина "Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти".