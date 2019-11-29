Суд арештував Альперіна

Фото: Вадим Альперін (РБК-Україна, Віталій Носач)

Суд також призначив Альперіну заставу у розмірі 280 млн гривень

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту бізнесменові Вадиму Альперіну. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Суд також призначив Альперіну заставу у розмірі 70 млн гривень.

ВАКС обирає запобіжний захід Альперіну Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід «хрещеному батьку контрабанди» - одеському бізнесмену Вадиму Альперіну. Опубліковано ТСН Пʼятниця, 29 листопада 2019 р.

Зазначимо, що прокуратура Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить взяти його під варту із заставою 280 млн гривень. РБК-Україна писало, що його затримали вчора.

До цього президент України Володимир Зеленський обіцяв винагороду тим, хто доможе знайти Альперіна. Він його назвав одним з хрещених батьків української контрабанди. Втім, Альперін сам прийшов до НАБУ.

Додамо, що одеського контрабандиста Вадима Альперіна затримали 26 листопада, коли він прийшов на допит до САП. За добу до цього НАБУ провело спецоперацію на митниці, за результатами якої було затримано десять осіб, в тому числі заступник голови Київської митниці.

Дії Альперина кваліфікували за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 364 (зловживання службовими повноваженнями) КК України.