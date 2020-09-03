Суд продовжив домашній арешт Гримчаку і призначив дату засідання по суті

Фото: Юрій Гримчак (УНІАН)

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку. Також суд призначив на 8 вересня перше засідання по суті у даній справі.

Про це повідомили в прес-службі ВАКС.

Згідно з рішенням суду, Гримчаку заборонено залишати житло з 22:00 до 6:00 до 2 листопада включно. Також він повинен прибути в суд за кожним викликом, утримуватися від спілкування з обвинуваченим і свідками, здати на зберігання заграпаспорт, а також носити електронний браслет.

Розгляд справи по суті заплановано на 8 вересня на 14:00.

Нагадаємо, Гримчак і його помічник були затримані правоохоронцями в серпні 2019 року. Їх підозрюють у вимаганні 1,1 мільйона доларів. Їх затримали під час отримання частини хабара в розмірі 480 тисяч доларів.

На початку квітня 2020 року НАБУ завершило розслідування у справі Гримчака і направило матеріали до суду.

Також повідомлялося, що в травні НАБУ закрило справу проти Гримчака. Однак, мова йде про справу про недостовірний декларування.