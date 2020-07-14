Суд продовжив запобіжний захід Гримчаку

Фото: Юрій Гримчак (УНІАН)

Гримчак пробуде під нічним домашнім арештом до 7 вересня

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку. Він пробуде під нічним домашнім арештом до 7 вересня.

Про це повідомили у прес-службі ВАКС.

Також аналогічна запобіжний захід була продовжена і "помічникові" Гримчака.

"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора і продовжила термін дії запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту екс-заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб і його "помічникові". Також продовжено до 7 вересня 2020 включно строк дію процесуальних обов'язків, покладених на обвинувачених", - повідомили в ВАКС.

Нагадаємо, Гримчак і його помічник було затримано правоохоронцями в серпні 2019 року. Їх підозрюють у вимаганні 1,1 млн доларів. Їх затримали під час отримання частини хабара в розмірі 480 тисяч доларів.

На початку квітня 2020 року НАБУ завершило розслідування у справі Гримчака і направив матеріали до суду.

Раніше РБК-Україна писало, що термін запобіжного заходу Гримчаку уникає 25 липня.