Суд продовжив дію запобіжного заходу двом спільникам Онищенка

Підстав для змін запобіжного заходу суд не вбачає

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу директору ТОВ "Нафтогаз Трейд" Євгену Бистрицькому і директору ТОВ "Газ Транс Груп" Олександру Канцеляруку. Про це заявив головуючий із складу колегії у залі суду, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, суд ухвалив запобіжний захід щодо Канцелярука залишити без змін до 15.10.2018.

"Строк дії обов'язків, покладених на Бистрицького, також продовжити. Підстав для змін запобіжного заходу суд не вбачає", - сказав суддя.

Фото: засідання суду

Прокурор Андрій Перов просив продовжити дію запобіжного заходу без змін, оскільки існують ризики впливу на свідків.

"Хочу заявити клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу Бистрицькому та Канцеляруку", - сказав прокурор.

Адвокат заявила, що перебуватиме у відпустці і просила призначити наступне засідання до 1 вересня.

"З 1 по 24 вересня я буду у відпустці, прошу призначити наступне засідання на період до 1 вересня", - сказала вона.

Разом з тим, другий адвокат подав клопотання про повне оголошення обвинувального акту.

На одному із останніх засідань захист стверджував, що справа не підсудна Печерському суду.

Зазначимо, Канцелярук і Бистрицький були директорами компаній-переможців аукціонів із продажу природного газу за заниженими цінами, які у подальшому реалізовували газ вже за ринковими цінами та вчиняли дії з легалізації отриманих у такий спосіб прибутків. Так, дані компанії вважаються підконтрольними Онищенку. Обидва були затримані у 2017 році.

Їм інкримінують злочини, передбачені ч.1 ст.255, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу, вчинені у складі злочинної організації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України завершило розслідування так званої "газової справи" нардепа Олександра Онищенка.

Повідомлялося, що детективи НАБУ завершили досудове розслідування щодо Онищенка, який підозрюється в організації корупційної схеми по розкраданню державних коштів при видобутку і продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність з "Укргазвидобуванням". Оскільки Онищенко знаходиться за межами України, про завершення розслідування повідомили його адвокатам. З тих же причин про процесуальну дію повідомили і співучаснику корупційної схеми - фінансовому директору компаній, підконтрольних Онищенку.

13 липня Печерський суд завершив підготовче засідання і призначив до розгляду обвинувальний акт у справі директора ТОВ "Нафтогаз Трейд" Євгена Бистрицького і директора ТОВ "Газ Транс Груп" Олександра Канцелярука, яких звинувачують в участі у газових схемах нардепа Олександра Онищенка.

Суд за клопотанням прокурора продовжив строк тримання під вартою Канцелярука і строк дії обов'язків Бистрицького у зв'язку з наявними ризиками їх переховування і впливу на свідків.