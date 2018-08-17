Суд продлил действие меры пресечения двум сообщникам Онищенко

Оснований для изменения меры пресечения суд не видит

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство о продлении срока действия меры пресечения директору ООО "Нафтогаз Трейд" Евгению Бистрицкому и директору ООО "Газ Транс Групп" Александру Канцеляруку. Об этом заявил председательствующий из состава коллегии в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, суд принял меру пресечения в отношении Канцелярука оставить без изменений до 15.10.2018.

"Срок действия обязанностей, возложенных на Быстрицкого, также продолжить. Оснований для изменения меры пресечения суд не видит", - сказал судья.

Фото: заседание суда

Прокурор Андрей Перов просил продлить действие меры пресечения без изменений, поскольку существуют риски влияния на свидетелей.

"Хочу заявить ходатайство о продлении срока действия меры пресечения Бистрицкому и Канцеляруку", - сказал прокурор.

Адвокат заявила, что будет находиться в отпуске и просила назначить следующее заседание до 1 сентября.

"С 1 по 24 сентября я буду в отпуске, прошу назначить следующее заседание на период до 1 сентября", - сказала она.

Вместе с тем, второй адвокат подал ходатайство о полном оглашения обвинительного акта.

На одном из последних заседаний защита утверждала, что дело не подсудно Печерскому суду.

Отметим, Канцелярук и Быстрицкий были директорами компаний-победителей аукционов по продаже природного газа по заниженным ценам, которые в дальнейшем реализовывали газ уже по рыночным ценам и совершали действия по легализации полученных таким образом доходов. Так, данные компании считаются подконтрольными Онищенко. Оба были задержаны в 2017 году.

Им инкриминируют преступления, предусмотренные ч.1 ст.255, ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса, совершенные в составе преступной организации.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование так называемого "газового дела" нардепа Александра Онищенко.

Сообщалось, что детективы НАБУ завершили досудебное расследование в отношении Онищенко, который подозревается в организации коррупционной схемы по хищению государственных средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей". Поскольку Онищенко находится за пределами Украины, о завершении расследования сообщили его адвокатам. По тем же причинам о процессуальное действие сообщили и соучастнику коррупционной схемы - финансовому директору компаний, подконтрольных Онищенко.

13 июля Печерский суд завершил подготовительное заседание и назначил к рассмотрению обвинительный акт по делу директора ООО "Нафтогаз Трейд" Евгения Быстрицкого и директора ООО "Газ Транс Групп" Александра Канцелярука, которых обвиняют в участии в газовых схемах нардепа Александра Онищенко.

Суд по ходатайству прокурора продлил срок содержания под стражей Канцелярука и срок действия обязательств Быстрицкого в связи с имеющимися рисками их сокрытия и влияния на свидетелей.