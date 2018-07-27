НАБУ завершило розслідування "газової справи" Онищенка

Онищенка підозрюють в організації розкрадання державних коштів при видобутку й продажу газу

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило розслідування так званої "газової справи" нардепа Олександра Онищенка. Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ.

Повідомляється, що детективи НАБУ завершили досудове розслідування щодо Онищенка, який підозрюється в організації корупційної схеми по розкраданню державних коштів при видобутку і продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність з "Укргазвидобуванням". Оскільки Онищенко знаходиться за межами України, про завершення розслідування повідомили його адвокатам. З тих же причин про процесуальну дію повідомили і співучаснику корупційної схеми - фінансовому директору компаній, підконтрольних Онищенку.

"Зараз підозрюваним та їх захисникам надано доступ до матеріалів слідства для ознайомлення. Після чого буде складено обвинувальний акт для подальшого направлення до суду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 липня НАБУ в черговий раз викликало Онищенка на допит в якості підозрюваного.

За версією НАБУ, Онищенко керував злочинною організацією, учасники якої з січня 2013 року по червень 2016 заволоділи понад 1,6 млрд гривень від реалізації природного газу. В результаті таких дій "Укргазвидобуванню" завдано збитків у сумі понад 740 млн грн.

Всього слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб. Серед них співробітники "Укргазвидобування", юрист, фінансисти, керівники компаній та інші. В рамках розслідування вісім підозрюваних визнали провину і уклали угоди зі слідством. Розслідування відносно ще 12 осіб також завершено: обвинувальні акти щодо них направлені до суду. Сім підозрюваних, у тому числі й Онищенко, перебувають у розшуку.