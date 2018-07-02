Суд закінчив підготовче засідання щодо двох спільників Онищенка

Розгляд обвинувального акту призначено на 13 липня у відкритому судовому засіданні

Печерський суд завершив підготовче засідання і призначив до розгляду обвинувальний акт у справі директора ТОВ "Нафтогаз Трейд" Євгена Бистрицького і директора ТОВ "Газ Транс Груп" Олександра Канцелярука, яких звинувачують в участі у газових схемах нардепа Олександра Онищенка. Про це повідомляє "Судовий репортер".

Розгляд обвинувального акту призначено на 13 липня у відкритому судовому засіданні.

Суд за клопотанням прокурора продовжив строк тримання під вартою Канцелярука і строк дії обов'язків Бистрицького у зв'язку з наявними ризиками їх переховування і впливу на свідків.

Зазначається, що один із адвокатів Канцелярука переконував, що справа не підсудна Печерському суду і наполягав, щоб суд звернувся до Апеляційного про визначення підсудності.

Своєю чергою, прокурор Андрій Перов стверджував, що справа територіально підсудна саме цьому суду. За його словами, в обвинувальному акті наводяться адреси, де було вчинено дії, що інкримінуються Бистрицькому і Канцеляруку.

Фото: суд (sud-report.org.ua)

"Підписання аукціонних угод, договорів, коли очолюване Бистрицьким підприємство "Нафтогаз Трейд" було визнане переможцем аукціону... пізніше коли підприємство це стало транзитним... всі ці документи підписувалися в офісі по вул.Хрещатик, 27-Б на території Печерського району", - зазначив прокурор Перов.

Нагадаємо, 11 червня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Онищенко не передав оригінали записів (плівок) в Національне антикорупційне бюро.