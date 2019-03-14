Суд продовжив арешт підозрюваному у вбивстві Олешка

Фото: засідання суду (РБК-Україна)

Арешт продовжено до 13 квітня

Печерський райсуд Києва сьогодні, 14 березня, продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 13 квітня ймовірному організатору вбивства активіста Віталія Олешка Михайлу Сігіді. Відповідне рішення ухвалила суддя Ірина Григоренко, передає РБК-Україна.

Так, в ході засідання адвокати просили суд обрати альтернативний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту або застави.

Адвокат Юлія Плецька зазначила, що у її підзахисного - проблеми з серцем. На самому початку засідання вона подала відповідні документи та просила їх долучити до матеріалів справи.

"Я вважаю, шо можливо обрати інший запобіжний захід. Я вважаю, що необхідно відмовити прокуратурі й обрати інший запобіжний захід - застава або домашній арешт", - сказав адвокат Сергій Прокопцев у ході засідання.

Зазначимо, Михайла Сігіду затримали в Бердянську 14 вересня. Його підозрюють в організації вбивства Віталія Олешка. А 16 грудня затримали Євгена Бродського, якого підозрюють у тому, що він замовив вбивство "Сармата".

23 січня Запорізький апеляційний суд продовжив строк тримання під вартою Олександра Обухова, якого підозрюють у вбивстві активіста Віталія Олешка з позивним "Сармат".

Сьогодні суд продовжив розгляд клопотання про продовження запобіжного заходу Сігіді.