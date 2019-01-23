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Суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Олешка

Новини » Суспільство    23.01.2019 - 21:16
Суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Олешка
Фото: Віталій Олешко (brd24.com)

На початку засідання підозрюваний звернувся до суду з клопотанням проводити розгляд у закритому режимі

Запорізький апеляційний суд продовжив строк тримання під вартою Олександра Обухова, якого підозрюють у вбивстві активіста Віталія Олешка з позивним "Сармат". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Судову владу України".

Повідомляється, що ухвала суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

"За результатами апеляційного розгляду судом постановлено ухвалу, якою апеляційну скаргу захисника залишено без задоволення, ухвалу Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя суду від 22.11.2018р - без змін", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, на початку засідання підозрюваний звернувся до суду з клопотанням проводити розгляд у закритому режимі.

"Я прошу суд провести засідання у закритому режимі. Адже я буду озвучувати інформацію особистого, медичного характеру. Я проти, аби мене знімали, фотографували та оприлюднювали озвучені мною дані”, - звернувся до суддів Обухов.

Колегія суддів задовольнила клопотання підозрюваного.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Печерський районний суд Києва продовжив тримання під вартою Михайлу Сігіді, підозрюваному в організації вбивства активіста Віталія Олешка("Сармата"), на два місяці, до 17 березня.

Нагадаємо, на офіцера поліції Олексія Логвіненко, який розслідував убивство активіста Віталія Олешка, напали у Харкові

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