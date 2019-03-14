Суд почав розгляд клопотання про продовження арешту підозрюваного у вбивстві Олешка

Фото: засідання суду (РБК-Україна)

Засідання почалося із затримкою у 2,5 години

Печерський суд Києва сьогодні, 14 березня, розглядає клопотання про продовження запобіжного заходу ймовірному організатору вбивства активіста Віталія Олешка Михайлу Сігіді. Про це передає РБК-Україна.

Засідання почалось із затримкою у 2,5 години. У залі судового засідання перебувають близько 15 активістів та журналісти.

Фото: засідання суду (РБК-Україна)

Сторону обвинувачення представляє прокурор Юрій Грицай. Сторону захисту представляють адвокати: Сергій Прокопцев та Юлія Плецька.

Так, за даними слідства, Сігіда був знайомий з ймовірним замовником вбивства Олешка - Євгеном Бродським.

Вчора в Печерський суд подали клопотання про продовження арешту і розгляд призначили на 14.00. Однак засідання так і не відбулося. Суддя повідомила, що призначає засідання на 17:15 у четвер, 14 березня.

Зазначимо, термін арешту закінчується вже у цю неділю, 17 березня.

Так, Михайла Сігіду затримали в Бердянську 14 вересня. Його підозрюють в організації вбивства Віталія Олешка. А 16 грудня затримали Євгена Бродського, якого підозрюють у замовленні вбивства "Сармата".

Нагадаємо, 23 січня Запорізький апеляційний суд продовжив строк тримання під вартою Олександра Обухова, якого підозрюють у вбивстві активіста Віталія Олешка з позивним "Сармат".

Раніше РБК-Україна писало, що на офіцера поліції Олексія Логвіненко, який розслідував убивство активіста Віталія Олешка, напали у Харкові.