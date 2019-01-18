Суд продовжив арешт підозрюваному у організації вбивства Олешка

Фото: Віталій Олешко (youtube.com)

За даними слідства, Михайло Сігіда був знайомий з імовірним замовником вбивства активіста

Печерський районний суд Києва продовжив тримання під вартою Михайлу Сігіді, підозрюваному в організації вбивства активіста Віталія Олешка ("Сармата"), на два місяці, до 17 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Сторона обвинувачення клопотали про продовження арешту у зв'язку з ризиком втечі підозрюваного, тиску на свідків та знищення певних речових доказів.

Під час засідання прокурор Юрій Грицай долучив до матеріалів справи протокол допиту Михайла Сігіди від 11 жовтня 2018 року та наголосив, що він організовував діяльність ймовірних виконавців вбивства, надавав їм зброю та ключі від "Таврії".

Крім того, за даними слідства, Сігіда був знайомий з імовірним замовником вбивства Олешка - Євгеном Бродським та спілкувався з ним до вбивства й після.

Адвокати Сігіди просили відпустити підзахисного, з огляду на те, що він "має міцні соціальні зв'язки, роботу".

Нагадаємо, Запорізький апеляційний суд залишив під вартою ймовірного виконавця вбивства колишнього бійця антитерористичної операції, активіста Віталія Олешка ("Сармата") Миколу Ломаку.