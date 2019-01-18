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Суд продлил арест подозреваемому в организации убийства Олешко

Новости » Общество    18.01.2019 - 02:29
Суд продлил арест подозреваемому в организации убийства Олешко
Фото: Виталий Олешко (youtube.com)

По данным следствия, Михаил Сигида был знаком с предполагаемым заказчиком убийства активиста

Печерский районный суд Киева продлил содержание под стражей Михаилу Сигиде, подозреваемому в организации убийства активиста Виталия Олешко ("Сармат"), на два месяца, до 17 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Сторона обвинения ходатайствовали о продлении ареста в связи с риском бегства подозреваемого, давления на свидетелей и уничтожения определенных вещественных доказательств.

Во время заседания прокурор Юрий Грицай приобщил к материалам дела протокол допроса Михаила Сигиды от 11 октября 2018 года и отметил, что он организовывал деятельность предполагаемых исполнителей убийства, предоставлял им оружие и ключи от "Таврии".

Кроме того, по данным следствия, Сигида был знаком с предполагаемым заказчиком убийства Олешко - Евгением Бродским и общался с ним до убийства и после.

Адвокаты Сигиды просили отпустить подзащитного, учитывая то, что он имеет прочные социальные связи, работу".

Напомним, Запорожский апелляционный суд оставил под стражей предполагаемого исполнителя убийства бывшего бойца антитеррористической операции, активиста Виталия Олешко ("Сармата") Николая Ломаку.

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