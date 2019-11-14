Суд продовжив арешт Гримчаку

Фото: Юрій Гримчак (mtot.gov.ua)

Гримчак залишиться під вартою ще на два місяці

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у виді тримання під вартою колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку ще на два місяці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВАКС.

Зазначається, що 13 листопада слідчий суддя задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив на два місяці строк тримання під вартою для Гримчака.

"Йому також визначено заставу у розмірі 3123 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 5 мільйонів 999 тисяч 283 гривні. Цей обсяг був визначений судами під час обрання запобіжного заходу раніше", - йдеться в повідомленні.

Крім того, його помічникові, якого слідство вважає співучасником кримінального провадження, також продовжили тримання під вартою - на 30 днів. Застава для нього складає 2082 прожиткових мінімуми для працездатних осіб, що становить 3 мільйони 999 тисяч 522 гривні.

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд продовжив строк досудового розслідування у справі колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака до 14 лютого 2020 року.

РБК-Україна писало, що ГПУ змінила підозру Гримчаку, перекваліфікувавши її на ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом).

ГПУ звинуватила Гримчака в тому, що він та його помічник за хабар обіцяли забезпечити вплив на суддів Верховного суду України за винесення рішення на користь зацікавленої особи.