ГПУ змінила підозру Гримчаку

Фото: Юрій Гримчак (mtot.gov.ua)

Гримчаку змінили підозру на зловживання впливом

Генеральна прокурорату України (ГПУ) змінила підозру колишнього заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчаку. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив адвокат Дмитро Мельник.

Йому перекваліфікували підозру на ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом, - ред.).

"Так, змінена підозра. Йому (Юрію Гримчаку, - ред.) перекваліфікували підозру на ч. 3 ст. 369-2", - повідомив Мельник.

За його словами, наразі невідомо чи змінена підслідність справи. За словами адвоката, в разі передачі справи в НАБУ її розглядатиме Вищий антикорупційний суд.

"У зв'язку з тим, що посада мого клієнта на момент затримання була заступник міністра, і сумма цієї неправомірної вигоди має значний розмір, то відповідно до статті 216 КПК Україна виключною підслідністю цієї справи має бути НАБУ. Наскільки мені відомо, у п'ятницю відповідні процесуальні документи мали бути розглянуті керівництвом ГПУ для того, щоб змінитии цю підслідність", - додав він.

Нагадаємо, Деснянський районний суд міста Чернігова заарештував заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака, підозрюваного в шахрайстві. Суд обрав запобіжний захід Юрію Гримчаку у вигляді утримання під вартою на 60 діб - до 15 жовтня і заставу в розмірі 6 млн грн.

У Генеральній прокуратурі заявили, що Гримчак та його помічник за хабар обіцяли забезпечити вплив на суддів Верховного суду України за винесення рішення на користь зацікавленої особи.

"Забезпечити вплив на суддів ВСУ про винесення рішення на користь зацікавленої особи, і також за здійснення впливу на відповідних посадових осіб Мінкультури та КМДА, шляхом використання своїх службових повноважень", - зазначили у відомстві.