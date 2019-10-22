ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ГПУ змінила підозру Гримчаку

Новини » Суспільство    22.10.2019 - 13:08
ГПУ змінила підозру Гримчаку
Фото: Юрій Гримчак (mtot.gov.ua)

Гримчаку змінили підозру на зловживання впливом

Генеральна прокурорату України (ГПУ) змінила підозру колишнього заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчаку. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив адвокат Дмитро Мельник.

Йому перекваліфікували підозру на ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом, - ред.).

"Так, змінена підозра. Йому (Юрію Гримчаку, - ред.) перекваліфікували підозру на ч. 3 ст. 369-2", - повідомив Мельник.

За його словами, наразі невідомо чи змінена підслідність справи. За словами адвоката, в разі передачі справи в НАБУ її розглядатиме Вищий антикорупційний суд.

"У зв'язку з тим, що посада мого клієнта на момент затримання була заступник міністра, і сумма цієї неправомірної вигоди має значний розмір, то відповідно до статті 216 КПК Україна виключною підслідністю цієї справи має бути НАБУ. Наскільки мені відомо, у п'ятницю відповідні процесуальні документи мали бути розглянуті керівництвом ГПУ для того, щоб змінитии цю підслідність", - додав він.

Нагадаємо, Деснянський районний суд міста Чернігова заарештував заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака, підозрюваного в шахрайстві. Суд обрав запобіжний захід Юрію Гримчаку у вигляді утримання під вартою на 60 діб - до 15 жовтня і заставу в розмірі 6 млн грн.

У Генеральній прокуратурі заявили, що Гримчак та його помічник за хабар обіцяли забезпечити вплив на суддів Верховного суду України за винесення рішення на користь зацікавленої особи.

"Забезпечити вплив на суддів ВСУ про винесення рішення на користь зацікавленої особи, і також за здійснення впливу на відповідних посадових осіб Мінкультури та КМДА, шляхом використання своїх службових повноважень", - зазначили у відомстві.

Адміністрацію президента Порошенка підозрюють у зловживанні владою Представників "Слуги народу" можуть притягнути до відповідальності, - Рябошапка
Новини України ГПУподозрениеЮрій Гримчак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся