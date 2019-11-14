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Суд продовжив строк досудового розслідування у справі Гримчака

Новини » Політика     14.11.2019 - 14:46
Суд продовжив строк досудового розслідування у справі Гримчака
Фото: Юрій Гримчак (mtot.gov.ua)

Розсідування проводитимуть до середини лютого

Вищий антикорупційний суд продовжив строк досудового розслідування у справі колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака до 14 лютого 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ухвалу суду.

В тексті ухвали зазначається, що в продовженні строку досудового розслідування слідча суддя вбачає можливість досягнення всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні. Органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, який був раніше встановлений до 14 листопада.

"Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 22019270000000053 від 19.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України до 6 (шести) місяців, тобто до 14.02.2020 року", - йдеться в ухвалі суду.

Раніше Генеральна прокуратура України (ГПУ) змінила підозру колишнього заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку, перекваліфікувавши підозру на ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом).

Нагадаємо, Деснянський районний суд міста Чернігова заарештував заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака, підозрюваного в шахрайстві з альтернативою внесення застави 6 млн гривень. Заставу не внесли, і Гримчак залишився під вартою.

РБК-Україна писло, що ГПУ звинуватила Гримчака в тому, що він та його помічник за хабар обіцяли забезпечити вплив на суддів Верховного суду України за винесення рішення на користь зацікавленої особи.

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Новини України Юрій Гримчакдосудебное расследование
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