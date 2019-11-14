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Суд продлил арест Грымчаку

Новости » Политика     14.11.2019 - 16:58
Суд продлил арест Грымчаку
Фото: Юрий Грымчак (mtot.gov.ua)

Грымчак останется под стражей еще на два месяца

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку еще на два месяца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Отмечается, что 13 ноября следственный судья удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил на два месяца срок содержания под стражей для Грымчака.

"Ему также определен залог в размере 3123 размеры прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который составляет 5 миллионов 999 тысяч 283 гривни. Этот объем был определен судами при избрании меры пресечения ранее", - говорится в сообщении.

Кроме того, его помощнику, которого следствие считает соучастником уголовного производства, также продлили содержание под стражей на 30 дней. Залог для него составляет 2082 прожиточных минимума для трудоспособных лиц, который составляет 3 миллиона 999 тысяч 522 гривны.

Суд продлил арест Грымчаку

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд продлил срок досудебного расследования по делу бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака до 14 февраля 2020 года.

РБК-Украина писало, что ГПУ изменила подозрение Грымчаку, переквалифицировав ее на ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием).

ГПУ обвинила Гримчака в том, что он и его помощник за взятку обещали обеспечить влияние на судей Верховного суда Украины за вынесение решения в пользу заинтересованного лица.

Суд продлил срок досудебного расследования по делу Грымчака ГПУ изменила подозрение Грымчаку
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