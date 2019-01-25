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Суд продовжив арешт бразильському бойовику "ДНР" Лусваргі

Новини » Суспільство    25.01.2019 - 14:48
Суд продовжив арешт бразильському бойовику "ДНР" Лусваргі
Фото: Рафаель Лусваргі (facebook.com-oleksandr.vorobyey)

Лусваргі залишиться під вартою до 24 березня

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області продовжив арешт громадянину Бразилії Рафаелю Лусваргі, який воював на боці бойовиків так званої "Донецької народної республіки" ("ДНР"). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва

Як зазначається, у судовому засіданні за клопотанням прокурора обвинуваченому продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб, а саме до 24 березня 2019 року.

Крім того, за клопотанням прокурора суд приєднав до матеріалів судового провадження всі письмові докази сторони обвинувачення, а також переглянув 3 відеозаписи, що підтверджують участь обвинуваченого у терористичних організаціях та незаконних збройних формуваннях.

Наступне судове засідання по даному кримінальному провадженню відбудеться 14 лютого о 10:30. Суд планує допитати 4 свідків обвинувачення, в тому числі – учасників АТО та перейти до стадії розгляду клопотань.

Нагадаємо, 4 травня 2018 року праворадикали з організації С14 затримали бразильця в Києві і привели в СБУ. 7 травня бойовика взяли під варту. Лусваргі з вересня 2014 року по травень 2015 року перебував у складі підрозділу "ДНР" "Вікінг" і виконував функції керуючого ротою, інструктора і розвідника, а також брав участь в бойових діях в Донецькій області.

РБК-Україна писало, що у жовтні Лусваргі відмовився від адвоката Валентина Рибіна та попросив призначити йому державного захисника.

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