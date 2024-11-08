ua en ru
Пт, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Суд приостановил дело Трампа о беспорядках под Капитолием

США, Пятница 08 ноября 2024 20:34
UA EN RU
Суд приостановил дело Трампа о беспорядках под Капитолием Фото: кандидат в президенты США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Суд приостановил дело бывшего президента США Дональда Трампа о беспорядках под Капитолием. Прокурор заявил, что стоит оценить сложившиеся обстоятельства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сегодня, 8 ноября, судья Таня Чуткан удовлетворила ходатайство офиса специального прокурора Джека Смита о приостановлении производства по делу по обвинениям, связанным с попыткой отменить решение выборов 2020 года.

Издание объяснило, что специальный прокурор попросил судью приостановить дело против новоизбранного президента, чтобы "оценить беспрецедентные обстоятельства", в которых оказался офис.

В заявлении Смит отметил, что "в результате выборов" обвинение "уважительно просит суд отменить оставшиеся в графике досудебного разбирательства сроки, чтобы предоставить правительству время для оценки этого беспрецедентного обстоятельства".

Команда Смита заявила, что проинформирует судью о "результатах своих дебатов" до 2 декабря.

Дело Трампа по поводу беспорядков под Капитолием

Судебные дела против Дональда Трампа относительно событий 6 января 2021 года сосредотачиваются на его попытках предотвратить утверждение результатов выборов 2020 года и, как утверждается, подстрекательство к беспорядкам возле Капитолия.

В 2023 году специальный прокурор Джек Смит предъявил Трампу обвинения в нескольких заговорах, в том числе в препятствовании официальным процедурам Конгресса.

Согласно обвинительному акту, Трамп, среди прочего, стремился заменить настоящих избирателей фальшивыми, убеждая должностных лиц в том, что существует массовое мошенничество на выборах.

Отметим, что этим летом суд в Вашингтоне возобновил рассмотрение уголовного дела против Трампа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Суд
NEWS
Шмыгаль сделал официальное заявление о законе про тюремный срок за дрова
Шмыгаль сделал официальное заявление о законе про тюремный срок за дрова
DAILY
Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России