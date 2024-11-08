Суд приостановил дело Трампа о беспорядках под Капитолием

Суд приостановил дело бывшего президента США Дональда Трампа о беспорядках под Капитолием. Прокурор заявил, что стоит оценить сложившиеся обстоятельства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Сегодня, 8 ноября, судья Таня Чуткан удовлетворила ходатайство офиса специального прокурора Джека Смита о приостановлении производства по делу по обвинениям, связанным с попыткой отменить решение выборов 2020 года.

Издание объяснило, что специальный прокурор попросил судью приостановить дело против новоизбранного президента, чтобы "оценить беспрецедентные обстоятельства", в которых оказался офис.

В заявлении Смит отметил, что "в результате выборов" обвинение "уважительно просит суд отменить оставшиеся в графике досудебного разбирательства сроки, чтобы предоставить правительству время для оценки этого беспрецедентного обстоятельства".

Команда Смита заявила, что проинформирует судью о "результатах своих дебатов" до 2 декабря.