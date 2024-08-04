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Байден надеется, что Иран откажется от мести Израилю, но уверенности нет

Воскресенье 04 августа 2024 05:31
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Байден надеется, что Иран откажется от мести Израилю, но уверенности нет Фото: президент США Джо Байден (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент США Джо Байден выразил надежду, что Иран откажется от плана нападения на Израиль, несмотря на его угрозу отомстить за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отвечая на вопрос журналистов о том, откажется ли Иран от атаки против Израиля, Байден ответил: "Я надеюсь, что да. Я не знаю".

Угроза новой войны

Иран пригрозил Израилю "строгим ответом" после того, как 31 августа в Тегеране был убит лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания.

До сих пор неизвестно, как именно он погиб. Иран и ХАМАС обвинили в нападении Израиль, хотя тот до сих пор официально не взял на себя ответственность за операцию.

Источники нескольких западных изданий сообщили, что в здании в Тегеране, в котором остановился Хания, чтобы принять участие в инаугурации нового иранского президента, была заложена взрывчатка.

Британское издание The Telegraph сообщило, что израильское разведывательное агентство Моссад завербовало агентов подразделения КСИР, отвечающего за безопасность высокопоставленных чиновников, чтобы заложить взрывчатку в трех комнатах здания, где находился лидер ХАМАС.

Иран же утверждает, что убийство Хании было совершено с помощью ракеты малой дальности.

По данным источников Sky News Arabia, Иран планирует атаковать Израиль 12-13 августа.

США развернут на Ближнем Востоке больше американских оборонных возможностей чтобы укрепить защиту своих сил в регионе и защитить Израиль.

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