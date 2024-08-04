Байден надеется, что Иран откажется от мести Израилю, но уверенности нет

Президент США Джо Байден выразил надежду, что Иран откажется от плана нападения на Израиль, несмотря на его угрозу отомстить за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отвечая на вопрос журналистов о том, откажется ли Иран от атаки против Израиля, Байден ответил: "Я надеюсь, что да. Я не знаю".

Угроза новой войны

Иран пригрозил Израилю "строгим ответом" после того, как 31 августа в Тегеране был убит лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания.

До сих пор неизвестно, как именно он погиб. Иран и ХАМАС обвинили в нападении Израиль, хотя тот до сих пор официально не взял на себя ответственность за операцию.

Источники нескольких западных изданий сообщили, что в здании в Тегеране, в котором остановился Хания, чтобы принять участие в инаугурации нового иранского президента, была заложена взрывчатка.

Британское издание The Telegraph сообщило, что израильское разведывательное агентство Моссад завербовало агентов подразделения КСИР, отвечающего за безопасность высокопоставленных чиновников, чтобы заложить взрывчатку в трех комнатах здания, где находился лидер ХАМАС.

Иран же утверждает, что убийство Хании было совершено с помощью ракеты малой дальности.

По данным источников Sky News Arabia, Иран планирует атаковать Израиль 12-13 августа.

США развернут на Ближнем Востоке больше американских оборонных возможностей чтобы укрепить защиту своих сил в регионе и защитить Израиль.

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