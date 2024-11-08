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Суд призупинив справу Трампа про заворушення під Капітолієм

США, П'ятниця 08 листопада 2024 20:34
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Суд призупинив справу Трампа про заворушення під Капітолієм Фото: кандидат в президенти США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Суд призупинив справу колишнього президента США Дональда Трампа про заворушення під Капітолієм. Прокурор заявив, що варто оцінити обставини, що склались.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Сьогодні, 8 листопада, суддя Таня Чуткан задовольнила клопотання офісу спеціального прокурора Джека Сміта про призупинення провадження у справі за звинуваченнями, пов'язаними зі спробою скасувати рішення виборів 2020 року.

Видання пояснило, що спеціальний прокурор попросив суддю призупинити справу проти новообраного президента, щоб "оцінити безпрецедентні обставини", в яких опинився офіс.

У заяві Сміт зазначив, що "в результаті виборів" обвинувачення "шанобливо просить суд скасувати терміни, що залишилися в графіку досудового розгляду, щоб надати уряду час для оцінки цієї безпрецедентної обставини".

Команда Сміта заявила, що поінформує суддю про "результати своїх дебатів" до 2 грудня.

Справа Трампа щодо заворушень під Капітолієм

Судові справи проти Дональда Трампа щодо подій 6 січня 2021 року зосереджуються на його спробах запобігти затвердженню результатів виборів 2020 року та, як стверджується, підбурюванні до заворушень біля Капітолія.

У 2023 році спеціальний прокурор Джек Сміт висунув Трампу звинувачення в кількох змовах, зокрема у перешкоджанні офіційним процедурам Конгресу.

Згідно з обвинувальним актом, Трамп, серед іншого, прагнув замінити справжніх виборців на фальшивих, переконуючи посадовців у тому, що існує масове шахрайство на виборах.

Зауважимо, що в цього літа суд у Вашингтоні відновив розгляд кримінальної справи проти Трампа.

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