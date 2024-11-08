Суд призупинив справу Трампа про заворушення під Капітолієм

Суд призупинив справу колишнього президента США Дональда Трампа про заворушення під Капітолієм. Прокурор заявив, що варто оцінити обставини, що склались.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Сьогодні, 8 листопада, суддя Таня Чуткан задовольнила клопотання офісу спеціального прокурора Джека Сміта про призупинення провадження у справі за звинуваченнями, пов'язаними зі спробою скасувати рішення виборів 2020 року.

Видання пояснило, що спеціальний прокурор попросив суддю призупинити справу проти новообраного президента, щоб "оцінити безпрецедентні обставини", в яких опинився офіс.

У заяві Сміт зазначив, що "в результаті виборів" обвинувачення "шанобливо просить суд скасувати терміни, що залишилися в графіку досудового розгляду, щоб надати уряду час для оцінки цієї безпрецедентної обставини".

Команда Сміта заявила, що поінформує суддю про "результати своїх дебатів" до 2 грудня.