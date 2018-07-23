На Мальті зняли корупційні звинувачення з прем’єра

Прем'єр країни фігурував у матеріалах вбитої у жовтні минулого року журналістки Дафне Каруани Галіції

У Мальті генеральний прокурор зняв звинувачення з прем’єра країни Джозефа Муската, якого підозрювали у зловживаннях і отриманні вигоди від таємної офшорної компанії. Про це повідомляє Euobserver.

Так, справу розслідували 15 місяців. Мускат фігурував у матеріалах вбитої у жовтні 2017 року журналістки Дафне Каруани Галіції. Журналістка оприлюднила інформацію, що дружина Муската Мішель володіла компанією Egrant, яка фігурувала у офшорному скандалі і відмивала гроші компанії, пов’язаної з родиною президента Азербайджану.

Прем'єр у неділю зробив заяву, в якій повідомив, що слідство не виявило доказів корупції чи відмивання грошей Азербайджану через банк Pilatus.

"Жодне зі звинувачень проти мене моєї дружини Мішель, моєї родини чи людей, наближених до нас, не знайшло підтвердження" - сказав Мускат.

Звинувачення на адресу Муската прозвучали частково внаслідок свідчень працівниці банку Pilatus Марії Єфімової, яка була інформанткою вбитої журналістки. Мальта у минулому році оголосила Єфімову у розшук.

Джозеф Мускат протягом розслідування наполягав на своїй невинуватості і заявляв, що не піде у відставку, доки не буде доведено протилежне.

Раніше у поліції Мальти повідомляли, що бомба, якою вбили журналістку Дафне Каруану Галіцію, була приведена в дію дзвінком з мобільного телефону з катера, що знаходився в той момент у морі.

Також 4 грудня поліція заарештувала 8 підозрюваних у вбивстві журналістки.

Нагадаємо, що 16 жовтня 2017 року на Мальті загинула журналістка Дафна Каруана Галіція, що займалася розслідуванням корупції в країні.