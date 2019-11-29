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Прем'єр-міністр Мальти подає у відставку

Новини » Політика     29.11.2019 - 16:24
Прем'єр-міністр Мальти подає у відставку
Фото: Джозеф Мускат (flickr.com/partyofeuropeansocialists)

Рішення прийняте на фоні активізації розслідування вбивства журналістки

Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат заявив своїм колегам, що планує негайно подати у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що його рішення було спричинене політичною та правовою кризою, викликаною розслідуванням вбивства журналістки Дафни Каруани Галізії.

Нагадаємо, вчора, 28 листопала, повідомлялося, що на Мальті вимагають відставки прем'єр-міністра Джозефа Мускату після "тижня політичних відставок" в його уряді.

Після цього Кабінет міністрів і члени парламентських фракцій Мальти зібралися в четвер на екстрене засідання. Офіційна повістка зустрічі не була оголошена. Однак, основними темами, ймовірно, були прохання про помилування бізнесмена Йоргена Фенека, затриманого за підозрою в причетності до вбивства, і політична криза, викликана відставкою і арештом керівника апарату прем'єра Кита Шембрі.

Мальтійська журналістка загинула 16 жовтня 2017 року під час вибуху її автомобіля. За 15 днів до смерті журналістка подавала заяви в поліцію про те, що їй погрожують.

РБК-Україна писало, що в липні 2018 року генеральний прокурор Мальти зняв звинувачення з прем'єра країни Джозефа Мускату, якого підозрювали у зловживаннях і отримання вигоди від таємницею офшорної компанії.

Дафна Каруана Галізія оприлюднила інформацію, що дружина прем'єра Мішель володіла компанією Egrant, яка фігурувала в офшорному скандалі і відмивала гроші компанії, пов'язаної з родиною президента Азербайджану.

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