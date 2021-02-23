Один з обвинувачених у вбивстві журналістки на Мальті визнав свою провину

Один з трьох обвинувачених у вбивстві мальтійської журналістки Дафне Каруани Галиції Вінсент Мускат визнав себе винним. Адвокат Мускату повідомив суду, що його підзахисний реєструє визнання всіх звинувачень, які йому пред'явили.

Мускат, Джордж Деджоржио і його брат Альфред Деджоржио звинувачуються в придбання, встановлення бомби під автомобіль і приведення її в дію.

Мускат змінив свою заяву про винуватість під час досудового збору доказів. Він перебуває під арештом з грудня 2017 року. Двоє інших обвинувачених продовжують наполягати на своїй невинності.

Раніше Мускат подав президенту прохання про помилування, але його було відхилено Кабінетом міністрів.