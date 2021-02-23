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Один з обвинувачених у вбивстві журналістки на Мальті визнав свою провину

Новость на русском → Вівторок 23 лютого 2021 17:30
Один з обвинувачених у вбивстві журналістки на Мальті визнав свою провину Фото: Дафне Каруана Галиції (twitter/mediamediatwi)
Автор: РБК-Україна

Один з трьох обвинувачених у вбивстві мальтійської журналістки Дафне Каруани Галиції Вінсент Мускат визнав себе винним. Адвокат Мускату повідомив суду, що його підзахисний реєструє визнання всіх звинувачень, які йому пред'явили.

Про це повідомляє Malta Today.

Мускат, Джордж Деджоржио і його брат Альфред Деджоржио звинувачуються в придбання, встановлення бомби під автомобіль і приведення її в дію.

Мускат змінив свою заяву про винуватість під час досудового збору доказів. Він перебуває під арештом з грудня 2017 року. Двоє інших обвинувачених продовжують наполягати на своїй невинності.

Раніше Мускат подав президенту прохання про помилування, але його було відхилено Кабінетом міністрів.

Нагадаємо, українська журналістка загинула 16 жовтня 2017 року під час вибуху його автомобіля. За 15 днів до смерті журналістка подавала заяви в поліцію про те, що їй погрожують.

У липні 2018 року генеральний прокурор Мальти зняв звинувачення з прем'єра країни Джозефа Мускату, якого підозрювали у зловживаннях і отримання вигоди від таємниці офшорної компанії. Це справа розслідувалася 15 місяців після того, як Дафна Каруана Галиції оприлюднила інформацію, що дружина прем'єра Мішель володіла компанією Egrant, яка фігурувала в офшорному скандалі і відмивала гроші компанії, пов'язаної з родиною президента Азербайджану.

Раніше прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат заявив своїм колегам, що планує негайно подати у відставку. Його рішення було викликано політичним і правовою кризою, викликаним розслідуванням вбивства журналістки Дафни Каруани Галиції.

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