Суд постановив виправити помилки в ухвалі про арешт Гримчака

Суд постановив виправити помилки в ухвалі про арешт Юрія Гримчака, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію cудового засідання в Facebook.

Так, суд постановив виправити в ухвалі Деснянського суду невірно вказане по батькові Гримчака, якого підозрюють у вимаганні 1,1 млн доларів.

"Суд ухвалив виправити в ухвалі Деснянського районного суду міста Чернігова від 16 серпня в частині: вказати вірне по батькові підозрюваного - Миколайович, замість невірно вказаного в ухвалі Михайловича.. вважати вірним прізвище та ініціали захисника Мятіш замість невірно вказаних", - заявила суддя.

В свою чергу, адвокат Гримчака Тетяна Матяш заявила, що в даній постанові суду знову було допущено помилку, оскільки її прізвище Матяш, а не Мятіш як сказала суддя.

"По-перше, мабуть, треба подавати знову клопотання про виправлення помилки вже в ухвалі про розгляд клопотання про виправлення помилки. Моє прізвище Матяш, а не Мятіш. Крім того, вона (суддя - ред.) не назвала порядок набрання чинності цієї ухвали. Вона цього не вказала, це є підставою для подання скарги на суддю у відповідні органи. Суддя навмисно пішла на порушення, щоб направити його (Гримчака - ред.) до СІЗО", - повідомила адвокат.

Вона наголосила, що подаватиме апеляційні скарги на усі рішення судді, а також скаргу до Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, раніше адвокат Тетяна Матяш, яка захищає в суді заступника глави МінТОТ Юрія Гримчака, заявила, що її підзахисного можуть перезатримати через помилку в постанові про взяття під варту.