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Через помилку в ухвалі Гримчака можуть перезатримати, - адвокат

Новини » Політика    17.08.2019 - 09:48
Через помилку в ухвалі Гримчака можуть перезатримати, - адвокат
Фото: Юрій Гримчак (mtot.gov.ua)

Питання виправлення помилки в ухвалі розглянуть завтра о 10:00

Заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака можуть перезатримати через помилку в ухвалі про його взяття під варту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку адвоката Гримчака Тетяну Матяш у Facebook.

Через помилку в ухвалі Гримчака можуть перезатримати, - адвокат

Як повідомила адвокат, поки не буде виправлена помилка в рішенні суду щодо взяття під варту Гримчака, його не мають права утримувати. Вона додала, що розгляд помилки був призначений на 10:00 в неділю, 18 вересня.

"Питання в тому, що суддя задовольнила клопотання прокурора саме відносно Михайловича. Тому суд не може внести зміни в свою ухвалу, коли не виправлене клопотання", - заявила Матяш.

Вона зазначила, що ухвала про виправлення помилки набере чинності лише після апеляційного оскарження, тому Гримчака скоріш за все можуть перезатримати.

"Ухвала про виправлення помилок набере чинності тільки після апеляційного оскарження. Тому події розвиватимуться наступним чином: Гримчака швидше за все будуть перезатримувати", - пояснила адвокат.

ухвала

Фото: ухвала суду (facebook.com/tatyana.matyash.58)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час оголошення ухвали щодо запобіжного заходу для підозрюваного у шахрайстві заступника глави Міністерства з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака суд припустився помилки з його іменем.

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