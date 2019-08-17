Суд постановил исправить ошибки в постановлении об аресте Грымчака

Суд постановил исправить ошибки в решении об аресте Юрия Грымчака, заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания в Facebook.

Так, суд постановил исправить в решении Деснянского суда неверно указанное отчество Грымчака, которого подозревают в вымогательстве 1,1 млн долларов. Также суд постановил исправить неверно указанный номер производства.

"Суд постановил исправить в постановлении Деснянского районного суда города Чернигова от 16 августа в части: указать верное отчество подозреваемого - Николаевич, вместо неверно указанного в постановлении Михайловича.. считать верным фамилию и инициалы защитника Мятиш вместо неверно указанного", - заявила судья.

В свою очередь, адвокат Грымчака Татьяна Матяш заявила, что в данном постановлении суда снова была допущена ошибка, поскольку ее фамилия Матяш, а не Мятиш как сказала судья.

"Во-первых, наверное, надо подавать снова ходатайство об исправлении ошибки уже в постановлении о рассмотрении ходатайства об исправлении ошибки. Моя фамилия Матяш, а не Мятиш. Кроме того, она (судья - ред.) не назвала порядок вступления в силу этого постановления. Она этого не указала, это является основанием для подачи жалобы на судью в соответствующие органы. Судья намеренно пошла на нарушение, чтобы направить его (Грымчака - ред.) в СИЗО ", - сообщила адвокат.

Она подчеркнула, что будет подавать апелляционные жалобы на все решения судьи, а также жалобу в Высшую квалификационную комиссию судей и Государственного бюро расследований.

Напомним, ранее адвокат Татьяна Матяш, которая защищает в суде заместителя главы МинВОТ Юрия Грымчака, заявила, что ее подзащитного могут перезадержать из-за ошибки в постановлении о заключении под стражу.