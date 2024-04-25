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Суд в Польше отправил в тюрьму агента российской разведки, который шпионил за армией

Архивное фото: суд в Польше отправил в тюрьму агента российской разведки (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Агента российской военной разведки в Польше приговорили к тюремному заключению. Он шпионил за военным и передавал эти данные в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Окружной прокуратуры Гданьска.

Детали дела

Россиянин много лет проживал в Польше и занимался бизнесом. Также он занимался деятельностью в сфере исторической реконструкции. Там он познакомился с военнослужащими Войска Польского, которых затем использовал в своей деятельности в пользу российской разведки.

Шпионская деятельность обвиняемого была сосредоточена на воинских частях, расположенных в северо-восточной части Польши, в пределах которых он выполнял задачи по выявлению важных элементов Войска Польского. 

Шпион собирал информацию о местонахождении отдельных воинских частей, их организационной и штатной структуре, фактическом статусе занятости, структуре командования, вознаграждении солдат, а также сведения о вооружении отдельных подразделений. Затем мужчина передавал полученную информацию российской разведке.

Его отправили в тюрьму

Также правоохранители обнаружили ряд коррупционных преступлений, совершенных обвиняемым. Собранные доказательства также привели к тому, что трем польским гражданам предъявили обвинения в коррупционных правонарушениях, связанных с таможенным оформлением.

Суд приговорил гражданина РФ к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы за шпионаж и коррупционные преступления.  

Российские шпионы за границей

Россия занимается разведкой в странах Запада, особенно в тех, которые помогают Украине. При этом спецслужбам этих стран удается разоблачать шпионов Кремля.

В марте Financial Times писало, что Россия активно возобновляет свою шпионскую войну с Западом. Публикация Москвой переговоров немецких офицеров по отправке крылатых ракет в Украину является одним из последних примеров.

А недавно Высший совет национальной обороны Румынии сообщил, что сеть российских шпионов пыталась собрать в стране информацию о военных учениях и помощи Украине.

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