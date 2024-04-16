Российские шпионы попали в Румынию под видом украинских беженцев
Сеть российских шпионов пыталась собрать в Румынии информацию о военных учениях и помощи Украине. Участники сети попали в страну под видом украинских беженцев.
Об этом сказано в отчете Высшего совета национальной обороны Румынии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.
Как сказано в отчете, шпионы РФ внедрялись в ряды украинских беженцев, поскольку властям Румынии сложно было различить тех, кто бежит от войны и кто преследует другие цели.
Известно о попытках шпионской сети "получить чрезвычайно важные данные" о помощи, которую Румыния оказывала Украине. Также она хотела получить информацию о военных учениях в Румынии и войсках, размещенных на ее территории.
В отчете содержаться примеры кампании по дезинформации, в частности, о румынской армии и лидерах страны.
В Высшем совете национальной обороны Румынии отметили многие уязвимости, которым подверглась Румыния в результате деятельности российских шпионов. Среди них - увеличение количества военных инцидентов, кибератаки со стороны России и саботаж поставок помощи в Украину.
Провокации России в Румынии
Напомним, российские оккупанты неоднократно запускали свои беспилотники "Шахед" по Украине. Во время таких атак они залетали в воздушное пространство Румынии.
Также в Румынии несколько раз находили обломки российских ударных дронов.
Реагируя на провокации власти Румынии отмечали, что Россия не совершала никаких преднамеренных атак на страну и не планирует делать это в будущем.
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