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Российские шпионы попали в Румынию под видом украинских беженцев

Бухарест, Вторник 16 апреля 2024 21:01
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Российские шпионы попали в Румынию под видом украинских беженцев Иллюстративное фото: в Румынии заявили о российских шпионах, которые попали в страну под видом беженцев (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сеть российских шпионов пыталась собрать в Румынии информацию о военных учениях и помощи Украине. Участники сети попали в страну под видом украинских беженцев.

Об этом сказано в отчете Высшего совета национальной обороны Румынии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

Как сказано в отчете, шпионы РФ внедрялись в ряды украинских беженцев, поскольку властям Румынии сложно было различить тех, кто бежит от войны и кто преследует другие цели.

Известно о попытках шпионской сети "получить чрезвычайно важные данные" о помощи, которую Румыния оказывала Украине. Также она хотела получить информацию о военных учениях в Румынии и войсках, размещенных на ее территории.

В отчете содержаться примеры кампании по дезинформации, в частности, о румынской армии и лидерах страны.

В Высшем совете национальной обороны Румынии отметили многие уязвимости, которым подверглась Румыния в результате деятельности российских шпионов. Среди них - увеличение количества военных инцидентов, кибератаки со стороны России и саботаж поставок помощи в Украину.

Провокации России в Румынии

Напомним, российские оккупанты неоднократно запускали свои беспилотники "Шахед" по Украине. Во время таких атак они залетали в воздушное пространство Румынии.

Также в Румынии несколько раз находили обломки российских ударных дронов.

Реагируя на провокации власти Румынии отмечали, что Россия не совершала никаких преднамеренных атак на страну и не планирует делать это в будущем.

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