Суд в Польщі відправив до в'язниці агента російської розвідки, який шпигував за армією

Деталі справи

Росіянин багато років проживав у Польщі і займався бізнесом. Також він займався діяльністю у сфері історичної реконструкції. Там він познайомився з військовослужбовцями Війська Польського, яких потім використовував у своїй діяльності на користь російської розвідки.

Шпигунська діяльність обвинуваченого була зосереджена на військових частинах, розташованих у північно-східній частині Польщі, в межах яких він виконував завдання з виявлення важливих елементів Війська Польського.

Шпигун збирав інформацію про місцезнаходження окремих військових частин, їхню організаційну та штатну структуру, фактичний статус зайнятості, структуру командування, винагороду солдатів, а також відомості про озброєння окремих підрозділів. Потім чоловік передавав отриману інформацію російській розвідці.

Його відправили до в'язниці

Також правоохоронці виявили низку корупційних злочинів, скоєних обвинуваченим. Зібрані докази також призвели до того, що трьом польським громадянам висунули обвинувачення в корупційних правопорушеннях, пов'язаних із митним оформленням.

Суд засудив громадянина РФ до 2 років і 6 місяців позбавлення волі за шпигунство і корупційні злочини.