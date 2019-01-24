Суд не підтвердив загрозу жителям Криму після формування уряду у 2014 році

Фото: суд над Януковичем (РБК-Україна)

Суд не встановив фактів на підтвердження цього

Оболонський суд у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича не зміг встановити фактичних даних, які б свідчили про загрозу жителям АР Крим після формування нового уряду у 2014 році. Про це в ході зачитування вироку заявив суддя, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначається, суд не встановив ніякого підтвердження того, що формування нового уряду несло загрожу жителям Криму.

"Суд не зміг встановити ніяких фактичних даних, що свідчать про загрозу жителям Автономної республіки Крим після того, як 22-27 лютого 2014 року Верховна рада України сформувала новий уряд", - сказав суддя .

Нагадаємо, в Оболонському районному суді Києва сьогодні 24 січня 2019 року оголосили вирок екс-президенту Віктору Януковичу. Оголошення вироку почалося о 9:00.

Суд визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді та обрав йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі. Рішення вступає в силу після апеляційного оскарження, якщо воно буде подане протягом 30 днів.

Раніше РБК-Україна писало, що адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк повідомив, що він і екс-президент не отримували повісток до суду у справі про держзраду.