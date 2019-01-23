Адвокати Януковича заявили, що не отримали повістки до суду

Фото: судове засідання у справі Януковича (РБК-Україна)

Янукович на судове засідання 24 січня теж не приїде

Адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк повідомив, що він і екс-президент не отримували повісток до суду у справі про держзраду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Сердюк заявив, що суд не відправляв їм запрошення на слухання. Він додав, що іншому адвокату Януковича Олександру Горошинському в суді підтвердили, що повісток не відправляли. Причини, за словами Сердюка, у суді не назвали.

Також адвокат зазначив, що Віктора Януковича завтра, 24 січня, на слуханні не буде. На відеозв’язок він також не вийде.

Водночас прокурор у справі Януковича Руслан Кравченко повідомив, що буде присутній на засіданні.

РБК-Україна писало, що 24 січня о 09:00 почнеться засідання Оболонського райсуду Києва, на якому оголосять вирок Януковичу. Його звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (пособництво), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни) КК України.

Нагадаємо, суд у справі Януковича пішов до нарадчої кімнати 5 грудня 2018 року. На крайньому засіданні суддя відмовив стороні захисту в призупинення судового провадження та перейшов до підготовки до оголошення вироку.