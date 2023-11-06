Дубинского поместили под домашний арест
Суд избрал меру пресечения народному депутату Александру Дубинскому в виде круглосуточного домашнего ареста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Суд частично удовлетворил просьбу прокурора. Помимо домашнего ареста, Дубинский также будет обязан носить электронный браслет.
При этом отлучаться ему можно будет только к медикам и в укрытие во время воздушных тревог.
Что предшествовало
Напомним, 1 ноября правоохранители пришли с обысками к Дубинскому, поскольку его подозревают в причастности к организации незаконных выездов мужчин из Украины.
Позже Государственное бюро расследований обнародовало запись разговора Дубинского, на которой он объяснял родственнику, как нелегально выехать за границу.
Уже 3 ноября нардепу официально объявили о подозрении в организации схемы для уклонистов.
По данным правоохранителей, ему удалось нелегально переправить в соседнюю европейскую страну родного брата своей гражданской жены.
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