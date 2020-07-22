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Суд перегляне запобіжний захід Стерненку в кінці липня

Київ, Середа 22 липня 2020 11:32
Суд перегляне запобіжний захід Стерненку в кінці липня
Фото: Сергій Стерненко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Розгляд відбудеться у Шевченківському райсуді Києва

Перегляд запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку відбудеться у кінці липня. Розгляд пройде в Шевченківському районному суді Києва.

Про це активіст написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Засідання по зміні мого запобіжного заходу призначили на 27 липня о 10:00 в Шевченківському суді м. Києва. Суддя Осаулов", - розповів Стерненко.

Нагадаємо, на початку липня Київський апеляційний суд розглянув скаргу активіста і його захисників на обраний йому запобіжний захід. Вона залишилася без змін, Стерненко має знаходитися під домашнім арештом.

На засіданні суду Стерненко заявив, що правоохоронні органи не намагалися встановити замовників нападу на нього, а також про те, що йому повинні були надати охорону ще після першого нападу. Крім того, активіст стверджував, що в його справі нібито на генпрокурора Ірину Венедіктову тиснув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Як писало РБК-Україна, одному з нападників на Стерненка скасували підозру.

Так, у червні під час обрання активісту запобіжного заходу під стінами суду відбулося кілька зіткнень, у результаті затримали п'ять активістів, а двох поліцейських, які застосували силу до демонстрантів, відсторонили від обов'язків.

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