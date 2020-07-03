Апеляційний суд прийняв рішення у справі Стерненка

Фото: Сергій Стерненко (РБК-Україна)

Запобіжний захід залишився без змін, активіст залишиться під домашнім арештом

Апеляційний суд розглянув скаргу активіста Сергія Стерненка та його захисників на обраний йому запобіжний захід. Раніше суд йому призначив цілодобовий домашній арешт.

Відповідне рішення сьогодні прийняв Київський апеляційний суд.

На засіданні суду Стерненко заявив, що правоохоронні органи не намагалися встановити замовників нападу на нього, а також про те, що йому мали надати охорону ще після першого нападу. Крім того, активіст стверджував, що в його справі нібито на генпрокурора Ірину Венедіктову тиснув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Кілька осіб намагалися взяти Стерненка на поруки, однак суд залишив домашній арешт в силі.



Нагадаємо, у червні Шевченківський районний суд Києва відправив активіста Сергія Стерненка під цілодобовий домашній арешт. Спочатку місцем обрали військову частину в Одесі, але потім змінили на київську адресу.

Близько двох тижнів тому йому повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї. Кілька днів по тому в СБУ заявили, що завершили розслідування його справи.

Справа стосується нападу в травні 2018 року, коли Стерненко поранив ножем одного з нападників, який згодом помер. Слідство розцінює його дії як перевищення самооборони.

Нагадаємо, раніше одному з нападників на Стерненка скасували підозру.

Зазначимо, в червні під час обрання Стерненку запобіжного заходу під стінами суду відбулося кілька зіткнень, в результаті затримали п'ять активістів, а двох поліцейських, які застосували силу до демонстрантів, відсторонили від обов'язків.

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Автор: Анастасия Рокитна