Затримання під судом по справі Стерненко: всіх активістів відпустили

Фото: сутички під судом по справі Стерненко (РБК-Україна)

Учасники зіткнень були раніше доставлені в Шевченківський райвідділ поліції Києва

Правоохоронці відпустили всіх п'ятьох затриманих під час сутичок під будівлею Шевченківського районного суду Києва, де проходить засідання по справі активіста Сергія Стерненко. Раніше вони були доставлені в Шевченківський районний відділ поліції.

Про це у Facebook написала народний депутат Ольга Стефанишина.

Вона зазначила, що правоохоронці затримали Олександра Кир'якова, Віталія Овчаренка, Миколи Виговського, Андрія Мартиненка та Антона Коваленко.

"Олександр Киряков ветеран війни і аспірант КНУ тільки що вийшов з райвідділу поліції. Всі активісти сьогоднішнього свавілля правоохоронців на свободі", - написала Стефанишина.

Нагадаємо, сьогодні, 15 червня, продовжилося судове засідання по обранню запобіжного заходу активісту Сергію Стерненко. Йому минулого тижня повідомили про підозру в умисному вбивстві і носінні холодної зброї. За версією правоохоронців, активіст перевищив заходи самооборони, під час нападу на нього в 2018 році, завдавши одного з нападників удар ножем в серце, від чого той помер.

протягом дня під будівлею суду сталися кілька сутичок між активістами та правоохоронцями, в ході сутичок було затримано п'ять осіб.

Пізніше керівництво поліції Києва призначила службове розслідування та відсторонив від обов'язків двох правоохоронців, які під час затримання завдали ударів демонстранту.

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Автор: Игорь Литвиненко