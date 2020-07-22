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Суд пересмотрит меру пресечения Стерненко в конце июля

Киев, Среда 22 июля 2020 11:32
Суд пересмотрит меру пресечения Стерненко в конце июля
Фото: Сергей Стерненко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Рассмотрение состоится в Шевченковском райсуде Киева

Пересмотр меры пресечения активисту Сергею Стерненко состоится в конце июля. Рассмотрение пройдет в Шевченковском районном суде Киева.

Об этом активист написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Заседание по изменению моей меры пресечения назначили на 27 июля в 10:00 в Шевченковском суде г. Киева. Судья Осаулов", - рассказал Стерненко.

Напомним, в начале июля Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу активиста и его защитников на избранную ему меру пресечения. Она осталась без изменений, Стерненко должен находиться под домашним арестом.

На заседании суда Стерненко заявил, что правоохранительные органы не пытались установить заказчиков нападения на него, а также о том, что ему должны были предоставить охрану еще после первого нападения. Кроме того, активист утверждал, что в его деле якобы на генпрокурора Ирину Венедиктову давил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как писало РБК-Украина, одному из нападавших на Стерненко отменили подозрение.

Так, в июне во время избрания активисту меры пресечения под стенами суда произошло несколько столкновений, в результате задержали пять активистов, а двух полицейских, применивших силу к демонстрантам, отстранили от обязанностей.

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